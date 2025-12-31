Basta aggressioni ai lavoratori La denuncia del sindacato Cgil

Il sindacato CGIL denuncia un aumento delle aggressioni nei confronti dei lavoratori, evidenziando come la tensione sociale e l’emergenza economica contribuiscano a questa situazione. La mobilitazione è prevista per tutelare chi, quotidianamente, si confronta con il disagio e lavora per il benessere delle persone. È fondamentale affrontare questo problema per garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti.

"Basta aggressioni. Di fronte al moltiplicarsi di episodi di violenza e al crescere della tensione sociale, dovuta all'emergenza economica, siamo pronti a una mobilitazione a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che sono a diretto contatto con il disagio e che ogni giorno sono promotori di benessere per le persone". Non si è fatta attendere la reazione della Funzione Pubblica Cgil di Sondrio dopo l'episodio di lunedì mattina a Palazzo Martinengo dove, di fronte ad assistenti sociali, personale amministrativo e increduli utenti del servizio sociale comunale, un uomo che gridava e si lamentava di aspettare da tempo, troppo tempo, un lavoro e una casa, si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco.

