Scioperi giovedì 26 febbraio stop ai voli di Ita Airways e Easyjet

"Domani, giovedì 26 febbraio si terrà lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ita Airways e Easyjet, con presidi dalle 10 alle 16 negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli considerato che le trattative in atto non hanno prodotto i risultati attesi" a renderlo noto Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e Anpac., "Le lavoratrici e i lavoratori di Ita Airways hanno il diritto al rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto a dicembre 2024. Un impianto contrattuale inadeguato sia sotto il profilo salariale che di tutele del lavoro. In questi anni in cui l'azienda è cresciuta, il traffico negli aeroporti italiani ha superato i livelli pre covid mentre l'inflazione ha pesantemente eroso i salari, è necessario che al personale di Ita Airways si rinnovi il contratto di lavoro con concreti riconoscimenti in coerenza con le richieste presenti in piattaforma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Voli a rischio: scioperi, ITA cancella il 55% dei voli, 26 febbraio.ITA ha cancellato il 55% dei voli il 26 febbraio a causa di uno sciopero dei dipendenti.

Scioperi nel trasporto aereo, caos a Fiumicino: oltre 100 voli cancellati, più di 50 Ita AirwaysGli scioperi nel settore aereo a Fiumicino causano oltre 100 voli cancellati, tra cui più di 50 di Ita Airways, dalle 13 alle 17.

Temi più discussi: Sciopero 26, 27 e 28 febbraio: si fermano treni e aerei. Gli orari; Sciopero treni e aerei a febbraio 2026: orari e fasce di garanzia del 26, 27 e 28; Aerei, treni e trasporto pubblico verso lo sciopero nazionale: date, orari e fasce di garanzia; Sciopero trasporti: fine febbraio a rischio per aerei e treni. Ecco le date.

Sciopero treni e non solo: stop previsti 26, 27 e 28 febbraioSi inizia domani giovedì 26 febbraio: in programma una astensione dal lavoro di 24 ore nel settore aereo. Lo sciopero era previsto per il 16 febbraio, ma la ... vicenzareport.it

Sciopero aerei 26 febbraio 2026: disagi, voli a rischio e servizi minimi garantitiPrima di partire, vale la pena muoversi in modo difensivo: lo sciopero può tradursi in cancellazioni, riprotezioni, ma anche in rallentamenti a terra. Cosa c’è da sapere per limitare le difficoltà ... italiaoggi.it

Promo ITA Airways sui voli verso Europa e mondo Se volare è il tuo tormentone, è il momento di partire 20% di sconto verso tantissime mete prenota entro il 28 febbraio, parti da marzo a giugno - facebook.com facebook