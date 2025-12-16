Sciopero Ita Airways 17 dicembre 2025 trasporto a rischio per 4 ore | orari e voli garantiti

Il 17 dicembre 2025, Ita Airways ha annunciato uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13 alle 17. Durante questa fascia oraria potrebbero verificarsi cancellazioni e ritardi sui voli, mentre alcuni servizi saranno garantiti. I passeggeri sono invitati a verificare lo stato dei propri voli e a pianificare di conseguenza i propri spostamenti.

