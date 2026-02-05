Pellegrino Mastella vicepresidente della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici

Pellegrino Mastella assume la vicepresidenza della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici nel Consiglio regionale campano. Con questa nomina, il consigliere sannita potrà portare avanti le istanze sui trasporti e le aree interne della regione. La nomina rappresenta un passo significativo per la sua carriera politica e rafforza la sua presenza nel territorio.

La vicepresidenza della Commissione consiliare permanente Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti del Consiglio regionale campano a Pellegrino Mastella è un importante risultato politico. Il consigliere regionale, unico sannita in maggioranza, potrà rappresentare le ragioni di un settore cruciale per la provincia sannita e per le aree interne in un posto chiave del processo decisionale regionale. Comunicato Stampa Il consigliere regionale sannita di Forza Italia guiderà la VII Commissione Ambiente come. Un nuovo centro culturale per conservare e valorizzare le tradizioni locali L’Amministrazione comunale di Guardia. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Pellegrino Mastella vicepresidente della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici Approfondimenti su Mastella Commissione Pellegrino Mastella vicepresidente commissione trasporti, NdC: “Posto chiave in settore cruciale” Pellegrino Mastella diventa vicepresidente della commissione trasporti del Consiglio regionale campano. Vicepresidenza Urbanistica a Pellegrino Mastella: nuove prospettive per la Campania Pellegrino Mastella assume la vicepresidenza della Commissione Urbanistica alla Regione Campania. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Mastella Commissione Argomenti discussi: Benevento, 04-02-2026 16:08; Tpl e subentro dell'Air a Benevento, vertice a Napoli Mastella-Casillo: Condivisa necessità di velocizzare; Wg flash 24 del 5 febbraio 2026. Pellegrino Mastella eletto vicepresidente della Commissione regionale Urbanistica, Lavori Pubblici e TrasportiNella giornata odierna il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi ha insediato le Commissioni consiliari presso il Consiglio regionale della Campania. Il Consigliere regionale Pellegr ... ntr24.tv Pellegrino Mastella vicepresidente commissione trasporti, NdC: Posto chiave in settore cruciale.La vicepresidenza della Commissione consiliare permanente Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti del Consiglio regionale campano a Pellegrino Mastella è un importante risultato politico, perché il c ... tvsette.net https://www.tvcampiflegrei.it/la-iv-commissione-consiliare-permanente-ha-eletto-allunanimita-il-proprio-ufficio-di-presidenza-presidente-luca-cascone-a-testa-alta-vice-presidente-pellegrino-mastella-casa-r/ facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.