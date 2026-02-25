Sicurezza sul lavoro controlli a raffica | quattro cantieri non a norma

Si sono conclusi con la denuncia di tre imprenditori i controlli condotti dai carabinieri di Merano in quattro cantieri attivi nel territorio comunale di Scena, in Alto Adige. Scopo delle operazioni, eseguite con il personale dell’Ispettorato del lavoro della Provincia di Bolzano, era quello di verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Nei restanti due cantieri, infine, è emerso che nei piani ad alta quota mancavano le opere idonee provvisionali, o analoghe protezioni, per evitare la caduta dall’alto. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Uccisi Tonino e Gilberto, gli asinelli di Santa Lucia: è stato un orso. "Fate attenzione, è nei paraggi" “Arrogante”? No, storico: l’arrivo di Sighel che resterà nella leggenda . 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Lavoro nero e locali fuori norma, raffica di controlli nella movida: sanzioni per oltre 10 mila euroNelle ultime settimane, la polizia di Stato ha intensificato i controlli nella movida del centro di città.

Lavoro nero e sicurezza, raffica di controlli: attività sospese e maxi sanzioniIn vista delle festività natalizie, i Carabinieri del Nil di Ferrara hanno intensificato i controlli sul lavoro nero e sulla sicurezza sul lavoro.

Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro, controlli mirati sui settori con più infortuni; La sicurezza sul lavoro passa attraverso formazione, cultura e controlli; Sicurezza sul lavoro: lacune nelle verifiche; Sicurezza sul lavoro: controlli per i settori con più infortuni.

Sicurezza sul lavoro, il Piano integrato 2026 del MinisteroAdottato il Piano integrato 2026 per salute e sicurezza sul lavoro: prevenzione, incentivi alle imprese, più controlli e formazione giovani. diritto.it

Test anti droga e alcol immediati per le attività ad alto rischio: le novità nei luoghi di lavoroUna circolare appena pubblicata dall’Ispettorato chiarisce le misure contenute nel decreto Sicurezza convertito in legge: l’operatività solo dopo l’accordo ... repubblica.it

#Cagliari e #INAIL insieme per #Sicurezza e #Prevenzione sul #lavoro. #CollaborazioneIstituzionale al centro dell’incontro tra il sindaco Massimo Zedda e il direttore regionale Alfredo Nicifero. x.com

Tragedia a Monfalcone: un giovane operaio ha perso la vita dopo una drammatica caduta da circa venti metri nei cantieri navali. Un nuovo grave incidente sul lavoro che riaccende l’attenzione sulla sicurezza. #ANSA - facebook.com facebook