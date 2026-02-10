' Occhi aperti | insieme contro le truffe digitali' | la banca promuove un convegno sulla sicurezza informatica

In un momento in cui le truffe online aumentano di giorno in giorno, una banca ha deciso di organizzare un convegno sulla sicurezza informatica. L’obiettivo è aiutare i cittadini a riconoscere le truffe digitali e difendersi. Durante l’evento, esperti spiegano come proteggere i dati personali e evitare le trappole più comuni. La prevenzione passa dalla consapevolezza, e l’iniziativa vuole mettere tutti in guardia.

In un contesto in cui le minacce informatiche e le truffe digitali ai danni dei cittadini sono in costante crescita ed evoluzione, la prevenzione passa prima di tutto dalla conoscenza. Con questo obiettivo nasce "Occhi aperti: insieme contro le truffe digitali", il convegno di sensibilizzazione.

