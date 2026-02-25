sicurezza in edilizia per imprese ditte

Settore cantieri temporanei e mobile: per appalti sia pubblici che privati. Alle Lettrici e Lettori, con il presente articolo ci corre l’obbligo di portare a conoscenza di Tutti per l’attuale situazione Legislativa e Tecnica in merito ad un Argomento di cui si parla ma con scarsa e puntuale conoscenza, per cui faremo vari articoli ed ogni puntata verterà su uno specifico aspetto, specialmente su cosa deve fornire la ditta al Committente sia Pubblico che Privato: Oggi parleremo del D.U.R.C. (questo misterioso acronimo), Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare verso INPS, INAIL, Cassa Edile. In effetti se non risultano versamenti regolari ad uno solo degli ENTI su esposti, non può essere emesso il D.U.R.C. e di conseguenza si incorre nei seguenti problemi: Il Committente: • non deve affidare o mantenere l’appalto •rischia responsabilità amministrative •rischia responsabilità solidale per contributi non versati Riferimenti principali: •Art. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Lavoro in proprio, oltre 900 ditte in meno nel Piacentino: «Brusca inversione di tendenza per le imprese attive»Luca Bianchi, imprenditore del settore edile a Piacenza, ha visto sparire più di 900 aziende in meno nel corso del 2025, segnando una delle flessioni più rapide degli ultimi anni nel territorio.

Germania, “annus horribilis” per le imprese: nel 2025 crollati anche gli ordini nell’ediliziaIl 2025 si rivela un anno difficile per le imprese tedesche, con un ulteriore calo degli ordini nel settore edilizio e un deterioramento del clima aziendale.

Gestione della Sicurezza nei Cantieri Edili: Soluzioni Avanzate

Sicurezza in cantiere: patente a crediti, regolarità contributiva e tesserinoSi indica che le nuove disposizioni normative prevedono che dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso della cd. puntosicuro.it

Sicurezza nei cantieri: ascensori e piattaforme di lavoro auto-sollevantiNel capitolo 6 del vademecum si ricorda che gli ascensori di cantiere e le piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne (PLAC) sono attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione ... puntosicuro.it

