Ad Acireale incontri dei carabinieri per la prevenzione in materia alimentare e contro le truffe

Ad Acireale prosegue la campagna dei Carabinieri di Catania dedicata alla prevenzione in materia alimentare e contro le truffe. L'iniziativa, rivolta principalmente a giovani e anziani, si svolge attraverso incontri informativi nelle scuole, oratori e chiese, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla sicurezza alimentare e proteggere le fasce più vulnerabili della comunità locale.

Continua la campagna preventiva di sensibilizzazione e informazione, coordinata dal comando provinciale dei carabinieri di Catania, rivolta alle fasce ritenute più vulnerabili di cittadinanza della provincia etnea: i più giovani, raggiunti nelle scuole e negli oratori, e gli anziani, in chiese e.

