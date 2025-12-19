Sicurezza a Corsano i carabinieri incontrano gli anziani | Insieme contro le truffe

A Corsano, i carabinieri incontrano gli anziani per rafforzare la loro sicurezza e prevenire truffe. Un'iniziativa che sottolinea l'importanza di tutelare i cittadini più fragili attraverso l'informazione e la presenza costante delle forze dell'ordine. Un gesto di vicinanza che mira a costruire un senso di comunità più sicuro e solidale.

A Corsano un incontro al Centro Anziani per la prevenzione delle truffe, l’impegno dei Carabinieri al fianco della comunità - Nel corso dell’iniziativa erano presenti i militari della Stazione locale che hanno illustrato le principali tipologie di raggiri più diffuse ... leccenews24.it

