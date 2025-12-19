Sicurezza a Corsano i carabinieri incontrano gli anziani | Insieme contro le truffe
A Corsano, i carabinieri incontrano gli anziani per rafforzare la loro sicurezza e prevenire truffe. Un'iniziativa che sottolinea l'importanza di tutelare i cittadini più fragili attraverso l'informazione e la presenza costante delle forze dell'ordine. Un gesto di vicinanza che mira a costruire un senso di comunità più sicuro e solidale.
CORSANO – Difendere i cittadini più fragili non è solo una questione di ordine pubblico, ma un impegno civico che passa attraverso l’informazione e la vicinanza. Con questo spirito si è tenuto ieri mattina, presso il Centro per anziani di Corsano, un incontro fondamentale dedicato alla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
