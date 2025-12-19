Sicurezza a Corsano i carabinieri incontrano gli anziani | Insieme contro le truffe

A Corsano, i carabinieri incontrano gli anziani per rafforzare la loro sicurezza e prevenire truffe. Un'iniziativa che sottolinea l'importanza di tutelare i cittadini più fragili attraverso l'informazione e la presenza costante delle forze dell'ordine. Un gesto di vicinanza che mira a costruire un senso di comunità più sicuro e solidale.

CORSANO – Difendere i cittadini più fragili non è solo una questione di ordine pubblico, ma un impegno civico che passa attraverso l’informazione e la vicinanza. Con questo spirito si è tenuto ieri mattina, presso il Centro per anziani di Corsano, un incontro fondamentale dedicato alla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

sicurezza corsano carabinieri incontranoSicurezza, a Corsano i carabinieri incontrano gli anziani: “Insieme contro le truffe” - L’iniziativa ha visto la partecipazione accanto agli uomini dell’Arma, dell’amministrazione comunale e della parrocchia per fare fronte comune contro l’odioso fenomeno dei raggiri alle persone fragili ... lecceprima.it

sicurezza corsano carabinieri incontranoA Corsano un incontro al Centro Anziani per la prevenzione delle truffe, l’impegno dei Carabinieri al fianco della comunità - Nel corso dell’iniziativa erano presenti i militari della Stazione locale che hanno illustrato le principali tipologie di raggiri più diffuse ... leccenews24.it

