Salerno verso il voto Indelli chiama a raccolta i moderati | Serve un campo largo come in Regione

Salerno si prepara alle amministrative di primavera. Indelli invita i moderati a unire le forze e a creare un campo largo, come già fatto in Regione. La campagna elettorale si fa più intensa, con incontri e appelli per trovare un’intesa che possa unire le diverse anime politiche della città. La macchina politica locale inizia a muoversi, puntando a una lista compatta per sfidare gli avversari.

La macchina politica salernitana inizia a scaldare i motori in vista della tornata elettorale della prossima primavera. Per questo, dall'area moderata, Enrico Indelli, coordinatore cittadino di Noi di Centro, lancia un appello perentorio per la costruzione di un "campo largo". L'obiettivo è.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Salerno Voto

In vista delle prossime elezioni amministrative a Pagani, Sessa invita a unire riformisti, progressisti e moderati per un progetto condiviso.

A Salerno, la possibilità di un ritorno di Vincenzo De Luca alla guida della città si fa più concreta, dopo le recenti dimissioni del sindaco.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Salerno Voto

Argomenti discussi: Campo largo, è dialogo nei grandi centri al voto ma a Salerno non sfonda; Verso il voto senza intese: De Luca unico in campo e cinque i probabili sfidanti; DL REFERENDUM GIUSTIZIA. BOCCIATI GLI EMENDAMENTI PER IL VOTO A STUDENTI FUORI SEDE; Avellino verso il voto, Morano: Nargi? Può essere un nome come tanti altri.

Salerno verso il voto, Indelli chiama a raccolta i moderati: Serve un campo largo come in RegioneIl coordinatore di Noi di Centro lancia la sfida agli alleati in vista delle amministrative: superare i personalismi per una coalizione progressista unita. Priorità a lavoro e sicurezza ... salernotoday.it

Verso il voto senza intese: De Luca unico in campo e cinque i probabili sfidantiÈ un’attesa a due velocità quella che sta conducendo i passeggeri del vagone elettorale verso la stazione del 6 febbraio. È quella la data di ... ilmattino.it

Tangenziale di Salerno, lavori al sottopasso: chiusura verso Pontecagnano fino a maggio - facebook.com facebook