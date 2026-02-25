Sicurezza a rischio a Napoli | inseguimenti folli e minorenni al volante arresti tra Secondigliano e Villaricca

Notte di inseguimenti a Napoli: minorenni alla guida di auto rubate ai genitori sfrecciano a 150 kmh. La sicurezza cittadina messa a rischio da 14enni armati. Sicurezza stradale e disagio giovanile tornano al centro della cronaca napoletana dopo una notte di follia che ha visto protagonisti diversi minorenni al volante. Durante le attività di pattugliamento nel capoluogo campano, i Carabinieri si sono imbattuti in due episodi distinti ma tristemente simili, caratterizzati da corse clandestine e totale sprezzo delle regole. Il primo intervento ha coinvolto i militari della Compagnia Napoli Stella intorno alle 23:00. Una Fiat Panda, con a bordo tre giovanissimi, ha ignorato l'alt dando il via a un pericoloso inseguimento durato circa mezz'ora. La corsa, proseguita tra manovre contromano e barriere stradali distrutte, si è conclusa solo a Villaricca. Secondo quanto riportato dall'ANSA, i fuggitivi sono due adolescenti di 14 e 15 anni, ora trasferiti al centro di accoglienza dei Colli Aminei. 🔗 Leggi su 2anews.it

