Napoli inseguimenti notturni con minorenni alla guida | due episodi in poche ore

Prima fuga con una Fiat Panda: coinvolti due 14enni. Due distinti episodi, avvenuti nella stessa fascia oraria e nella stessa zona di Napoli, hanno visto protagonisti ragazzi poco più che adolescenti, protagonisti di inseguimenti ad alta velocità che hanno messo a rischio la loro vita e quella degli altri. Intorno alle 23, i carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno intimato l'alt a una Fiat Panda con a bordo tre persone. L'auto inizialmente si è fermata, ma subito dopo è partita una fuga durata circa 30 minuti. Ne è nato un inseguimento a velocità sostenuta, con manovre pericolose, tratti percorsi contromano, rotonde affrontate senza rallentare e guardrail danneggiati. Secondo quanto ricostruito, alla guida ci sarebbe stato un conducente inesperto. La corsa si è conclusa a Villaricca, a nord della provincia di Napoli. I tre occupanti hanno tentato di scappare a piedi, ma due di loro sono stati bloccati non senza difficoltà.

