La memoria che torna a casa Siculiana dedica un monumento a Gerlando Vasile

Gerlando Vasile, vittima delle Foibe, diventa protagonista di un nuovo monumento a Siculiana, sua città natale. La decisione di realizzarlo deriva dalla volontà di ricordare le sofferenze di chi ha subito violenze e di onorare la memoria di tutti i siciliani caduti. L’opera sarà inaugurata domani nella villa comunale Falcone-Borsellino, alle 15:30, attirando l’attenzione sulla storia locale e sul valore della memoria storica. L’evento coinvolge la comunità e le istituzioni del paese.

Il 26 febbraio alle 15,30 la cerimonia nella villa comunale Falcone-Borsellino. A 92 anni la figlia Rosa vede inciso il nome del padre tra le vittime delle Foibe Un nome che torna a casa, inciso nella pietra del paese d'origine. A Siculiana, domani, giovedì 26 febbraio alle ore 15,30, sarà inaugurato nella villa comunale Falcone-Borsellino il monumento dedicato a Gerlando Vasile, cittadino siculianese vittima delle Foibe, e ai siciliani caduti o costretti all'esilio dal confine orientale. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Zambito e l'Unione degli Istriani, ma trova il suo simbolo nella figura di Rosa Vasile, figlia di Gerlando ed esule istriana.