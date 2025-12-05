Tirreno–Nebrodi via ai lavori su strade 13 provinciali per oltre 3 milioni
La Città Metropolitana di Messina accelera sul fronte della sicurezza stradale nel comprensorio tirrenico–nebroideo, con un nuovo pacchetto di lavori dal valore complessivo di di 3.081.333,95 euro di euro affidato per 13 tratti della rete provinciale. Questo blocco di opere si aggiunge al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
