Si schianta contro un elefante di 5 tonnellate in Mozambico | grave il 33enne italiano Emanuele Cenni

Il dramma nel Parco Nazionale di Maputo. Un impatto violentissimo contro un elefante di quasi cinque tonnellate. È in gravi condizioni Emanuele Cenni, 33 anni, dipendente della CMC di Ravenna, rimasto coinvolto in un drammatico incidente in Mozambico. Lo schianto è avvenuto sabato scorso all’interno del Parco nazionale di Maputo, lungo la Strada Nazionale 1, nel tratto che attraversa l’area naturale. Lo schianto con il pachiderma. Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa locale, Cenni stava viaggiando da solo a bordo di un fuoristrada Mitsubishi Pajero quando, poco dopo le 19, si è scontrato con un elefante adulto. L’impatto è stato devastante. Una zanna dell’animale avrebbe sfondato il torace del 33enne, provocandogli ferite gravissime. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Emanuele Cenni, 33enne ravennate, in gravi condizioni dopo l'impatto con un pachiderma nel Parco di Maputo - facebook.com facebook