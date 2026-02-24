Emanuele Cenni travolto da un elefante nel parco di Maputo in Mozambico grave manager 33enne della Cmc

Emanuele Cenni, un manager di 33 anni della Cmc di Ravenna, ha subito gravi ferite dopo essere stato investito da un elefante nel parco di Maputo, in Mozambico. La causa dell’incidente sembra essere stata una visita guidata non controllata, durante la quale l’animale si è scatenato improvvisamente. Cenni si trovava in Africa per supervisionare alcuni cantieri della compagnia, che ha diverse commesse nella regione. La sua condizione resta sotto osservazione medica.

Ravenna, 24 febbraio 2026 – Travolto da un elefante in Mozambico, è grave Emanuele Cenni, un dipendente 33enne della Cmc di Ravenna, colosso delle costruzioni che in Africa ha diverse commesse. A riportare il drammatico incidente di sabato scorso è il Corriere di Romagna che racconta anche la dinamica del singolare schianto. Cosa è successo. Il giovane stava viaggiando a bordo di un fuoristrada nel Parco naturale di Maputo quando, poco dopo le 19 sulla Statale 1 all'interno dell'area naturale, per cause ancora da accertare la sua auto, una Mitsubishi Pajero si è scontrata con un elefante di quasi 5 tonnellate.