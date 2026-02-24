Auto si scontra con un elefante di 5 tonnellate in Mozambico ferito gravemente il 33enne Emanuele Cenni

Emanuele Cenni, un 33enne italiano, è rimasto gravemente ferito dopo aver tamponato un elefante di circa cinque tonnellate nel Parco di Maputo, in Mozambico. La collisione si è verificata quando l’automobile su cui viaggiava ha colpito l’animale che attraversava la strada. Cenni, dipendente di una grande impresa di costruzioni, si trovava in quella zona per lavoro. La scena ha attirato l’attenzione di altri veicoli presenti sul luogo.

Il 33enne italiano Emanuele Cenni, dipendente della Cmc di Ravenna, si è scontrato con un elefante di quasi 5 tonnellate nel Parco naturale di Maputo (Mozambico) mentre era a bordo della sua auto. Ricoverato in gravi condizioni dopo l'impatto.