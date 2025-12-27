Per chi vuole scoprire cosa si nasconde dietro la Grande Arche che s’innalza nel quartiere parigino della Défense

L O SCONOSCIUTO DEL GRANDE ARCO Genere: biografia eroico-artistica Regia: Stéphane Demoustier. Con Claes Bang, Sidse Babett Knuden, Xavier Dolan, Swann Arlaud, Michel Fau, Micha Lescot “Wake Up Dead Man – Knives Out”: Daniel Craig nel trailer del suo mistero più cupo X Leggi anche › “Monsieur Aznavour”: la recensione del film Il “Grande Arco” di cui parla il titolo è la Grande Arche che s’innalza nel quartiere parigino della Défense. Lo sconosciuto invece è l’architetto danese Johann Otto von Spreckelsen, il vincitore a sorpresa del concorso per la Défense, che proprio sconosciuto non era (sue sono molte chiese danesi) ma che nessuno si aspettava che vincesse. 🔗 Leggi su Iodonna.it

