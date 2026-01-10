A Bergamo, un giovane rapinatore si è gettato nel torrente Morla nel tentativo di sfuggire alla polizia. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto del ragazzo, coinvolto in una serie di episodi di rapina nella zona di via Gavazzeni. L'episodio evidenzia le criticità legate alla sicurezza e alla presenza di giovani coinvolti in attività criminali.

Bergamo, 10 gennaio 2026 – Una banda di baby rapinatori ha imperversato oggi a Bergamo, in zona via Gavazzeni. Alla fine due ragazzini di 14 e 15 anni sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Bergamo, mentre si cercano i complici. Due le rapine contestate, una a un loro coetaneo e l’altra a due diciottenni. Il primo episodio è avvenuto in via Gavazzeni, angolo corso Europa, dove un ragazzino è stato avvicinato da un gruppetto di tre o quattro ragazzi che, con minacce, si sono fatti consegnare un Airpod. Al rifiuto di dare anche la seconda cuffietta elettronica, con mossa fulminea, uno del gruppo l'ha strappata dall'orecchio del giovane per poi scappare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, baby rapinatore si tuffa nel torrente Morla per sfuggire alla polizia: arrestato

