Sanremo 2026 la frase in napoletano di Elettra Lamborghini al termine dell' esibizione

Elettra Lamborghini ha fatto una battuta in napoletano alla fine della sua esibizione, dimostrando tutta la sua spontaneità. La cantante ha concluso il suo momento sul palco con una frase che ha fatto sorridere il pubblico, portando un tocco di allegria tra le canzoni in gara. La sua presenza ha attirato l’attenzione e ha creato un momento di leggerezza tra le emozioni della serata. La frase rimarrà sicuramente tra i ricordi di questa prima serata.

Elettra Lamborghini, con la sua energia e la sua simpatia, è stata una delle protagoniste della prima serata del festival di Sanremo 2026. L'artista bolognese, in gara con la canzone "Voilà", al termine dell'esibizione sul palco dell'Ariston, si è lasciata andare a un'espressione in lingua napoletana per esprimere la tutta sua emozione. "Maronna miaaa", la frase urlata dalla cantante appena terminata l'esecuzione della sua performance.