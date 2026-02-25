Elettra Lamborghini stupisce Sanremo con un grido napoletano

Elettra Lamborghini ha attirato l’attenzione a Sanremo con un forte grido napoletano, causato dalla sua esibizione energica. La cantante ha deciso di rompere gli schemi tradizionali, coinvolgendo il pubblico con un gesto deciso. La scena si è svolta poco dopo le 22:15, quando il palco dell’Ariston si è acceso di un'energia diversa dal solito. La sua scelta ha suscitato reazioni immediate tra gli spettatori in sala.

Sanremo 2026: il grido napoletano che ha rotto gli schemi. Martedì 24 febbraio 2026, poco dopo le 22:15, il palco dell'Ariston si illumina di un grido che non passa inosservato. Elettra Lamborghini, in gara con Voilà, conclude la sua performance con un'esclamazione che rompe la tradizione del festival. Maronna miaaa, urla l'artista bolognese, lasciando il pubblico in un mix di ilarità e sorpresa. La frase, in dialetto partenopeo, diventa subito virale sui social network, trasformandosi nel momento più discusso della prima serata. La scelta linguistica di Lamborghini non è casuale. L'artista, nota per il suo stile provocatorio, ha sempre giocato con i codici linguistici per coinvolgere il pubblico.