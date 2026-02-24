Cade durante lo smart working vince la causa | per il giudice è infortunio sul lavoro

Una donna che si era infortunata cadendo dal divano mentre lavorava da remoto ha ottenuto una vittoria in tribunale. La causa nasce dal fatto che il suo incidente si è verificato durante l’orario di lavoro, portando il giudice a considerarlo un infortunio sul lavoro. La decisione apre nuovi scenari sulla responsabilità dei datori di lavoro in caso di incidenti domestici dei dipendenti. La sentenza potrebbe influenzare altri casi simili in futuro.

PADOVA - Una sentenza che sa di storico per una dipendente dell’Università di Padova che si era infortunata mentre era a casa a lavorare da remoto. A distanza di quasi quattro anni la dipendente del Bo si vede riconosciuto l’indennizzo per infortunio sul lavoro, che prima era stato qualificato dall’Inal come “infortunio domestico”. La sentenza fa luce su una pratica sempre più in uso, quella del "lavoro da casa", che rischia però di non veder riconosciute tutte le tutele e i diritti del lavoro in ufficio. Specie quando di mezzo ci sono gli infortuni sul lavoro. IL FATTO Era il tempo del Covid, delle restrizioni e delle zone rosse, ma anche delle aziende chiuse e della corsa allo “smart working”. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Smart working in Atac, per i responsabili il lavoro agile rallenta la produttivitàIn Atac, i responsabili segnalano che lo smart working riduce la produttività, mentre i dipendenti apprezzano la flessibilità del lavoro da casa.

Fabio Giomi vince la causa e torna a lavoro: licenziato col test del carrello, il giudice gli dà ragioneIl giudice del lavoro di Siena ha riconosciuto l’illegittimità del licenziamento di Fabio Giomi, che era stato licenziato durante un test del carrello.

