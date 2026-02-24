Si infortuna a casa durante lo smart working | il giudice le riconosce l’incidente sul lavoro

Una donna si infortuna a casa mentre lavora in smart working, causando un incidente che il giudice ha qualificato come infortunio sul lavoro. La causa è l’attività svolta dal dipendente durante l’orario lavorativo in un ambiente domestico. La decisione giuridica attribuisce all’incidente una natura professionale e permette all’azienda di coprire le spese di cura. La sentenza si basa sulla prova che il momento del danno avveniva durante l’orario lavorativo.

La sentenza conferma l’infortunio sul lavoro e riconosce l’indennizzo alla dipendente in smart working. Protagonista, come riporta il Messaggero, una dipendente dell’Università di Padova, la cui disavventura era stata derubricata dall’ Inail come “ infortunio domestico ”. I fatti erano successi subito dopo il Covid, quando molte aziende avevano scelto lo smart working per evitare i rischi di contagio. La dipendente, ad aprile 2022, stava lavorando da casa e, nel corso di una riunione davanti al computer, nel tentativo di recuperare dei fogli che le erano caduti, era inciampata e caduta. Procurandosi una doppia frattura alla caviglia destra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

