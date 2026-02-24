Rogoredo così il poliziotto ha cercato di coprire l' omicidio del pusher Lo sparo la foto scattata da lui il fango che l' ha tradito

Un poliziotto ha tentato di nascondere un omicidio a Rogoredo dopo aver sparato a un sospetto pusher durante un inseguimento. La sua azione si è scoperta grazie a una fotografia scattata sul luogo e a tracce di fango che lo collegano all’area dell’incidente. Il suo ruolo emerge chiaramente dai dettagli raccolti, mentre gli investigatori continuano a ricostruire quella notte. L’indagine prosegue con nuovi elementi a disposizione.

Il corpo di «Zack» è sulla terra a faccia in su illuminato dal flash del telefonino. Ha una giacca a vento scura, pantaloni della tuta e un paio di scarpe Nike. Le gambe sono quasi incrociate. Accanto al fianco una grossa pietra. Ma è soprattutto il volto, insanguinato per metà in corrispondenza del foro d’entrata del proiettile nella parte alta della tempia destra, che da subito attira l’attenzione degli investigatori. Perché le labbra, il mento e il naso sono «imbrattate di materiale simile a terriccio». È la prima immagine, scattata dallo stesso assistente capo Carmelo Cinturrino, 41 anni, con il telefonino prima dell’arrivo dei soccorsi per documentare la presenza di una pistola, a sbugiardare la messinscena di Rogoredo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Omicidio di Rogoredo tra piste e depistaggi: il pusher era davvero taglieggiato dal poliziotto che lo ha ucciso?Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo, probabilmente a causa di un taglieggio non pagato, secondo fonti investigative.

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto che ha sparato: è accusato di omicidio volontarioCarmelo Cinturrino, assistente capo del commissariato Mecenate, ha sparato e ucciso un pusher durante un intervento antispaccio a Rogoredo, causando la sua morte.

FUNERALI POLIZIOTTO UCCISO A TORRE DEL GRECO: LO STRAZIANTE DOLORE DELLA MOGLIE ELIANA

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Rogoredo, così il poliziotto Carmelo Cinturrino ha cercato di coprire l'omicidio del pusher: la pistola giocattolo, la foto (scattata da lui) e il fango che lo ha tradito; La pistola comparsa dal nulla: così è crollata la finta verità del poliziotto Cinturrino (il Luca di Rogoredo); Così i colleghi mollano il poliziotto che ha sparato a Rogoredo; Rogoredo, il poliziotto che ha ucciso Mansouri ammette la messinscena della pistola.

Rogoredo, così il poliziotto Carmelo Cinturrino ha cercato di coprire l'omicidio del pusher: la pistola giocattolo, la foto (scattata da lui) e il fango che lo ha traditoSvolta nel caso del pusher ucciso durante un controllo a Rogoredo, arrestato il poliziotto Carmelo Cinturrino. Sulla pistola giocattolo, a fianco del cadavere, c’era solo il suo Dna ... milano.corriere.it

Pusher ucciso a Rogoredo, il poliziotto Cinturrino fermato per omicidio volontario. Meloni: Implacabili con chi sbagliaMILANO (ITALPRESS) – Fermato Carmelo Cinturrino, assistente capo della Polizia di Stato, gravemente indiziato del reato di omicidio volontario ai danni di ... ilnordestquotidiano.it

Non è che per caso ha sentito anche di Rogoredo Così, tra un Sanremo e l'altro. x.com

Il poliziotto che ha sparato a Mansouri a Rogoredo è stato fermato e ora è accusato di omicidio volontario. Agli inquirenti il loro lavoro e ai giudici la sentenza. In democrazia funziona così. Ma resta la macchia indelebile del vociare scomposto dei giorni scorsi, - facebook.com facebook