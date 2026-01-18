Ha puntato sul riciclo prima che diventasse una moda ma da lui i vestiti usati erano freschi di bucato Ne ha in archivio 150mila dai jeans anni Venti al pezzo unico Chanel E ora la sua storia diventa un film

Da iodonna.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelo Caroli, pioniere del riciclo di abbigliamento, ha raccolto e conservato oltre 150.000 capi, dai jeans degli anni Venti a pezzi unici di alta moda come Chanel. La sua passione per il vintage, alimentata da un ricco archivio e da un’attenzione alla freschezza dei capi, ha rivoluzionato il modo di valorizzare il passato nel mondo della moda. Ora, la sua storia diventa un film che ripercorre il suo percorso innovativo e visionario.

V isionario, geniale, precursore. Angelo Caroli ha cambiato radicalmente il modo in cui guardiamo agli abiti del passato. Quando la parola “vintage” non esisteva ancora e l’usato era visto con sospetto, se non con ostilità, lui già selezionava, conservava e catalogava. Oggi A.N.G.E.L.O., nessun acronimo, i puntini come vezzo, è il magico universo fondato da Caroli: oltre 150mila capi d’archivio e più di 70mila pezzi pronti alla vendita, punto di riferimento internazionale non solo per appassionati, ma soprattutto per uffici stile, maison, musei e scuole di moda. Questa storia tutta italiana, con radici e cuore a Lugo di Romagna, sta per diventare anche un documentario, Angelo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

ha puntato sul riciclo prima che diventasse una moda ma da lui i vestiti usati erano freschi di bucato ne ha in archivio 150mila dai jeans anni venti al pezzo unico chanel e ora la sua storia diventa un film

© Iodonna.it - Ha puntato sul riciclo prima che diventasse una moda, ma da lui i vestiti usati erano freschi di bucato. Ne ha in archivio 150mila, dai jeans anni Venti al pezzo unico Chanel. E ora la sua storia diventa un film

Leggi anche: A Kim Kardashian importa poco che la sua serie tv, "All's Fair", sia un flop. Storia di una donna che ha puntato tutto sul suo nome

Leggi anche: Spettacolo in lutto, se ne va una leggenda: “Ha scritto un pezzo di storia in Italia”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.