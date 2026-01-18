Angelo Caroli, pioniere del riciclo di abbigliamento, ha raccolto e conservato oltre 150.000 capi, dai jeans degli anni Venti a pezzi unici di alta moda come Chanel. La sua passione per il vintage, alimentata da un ricco archivio e da un’attenzione alla freschezza dei capi, ha rivoluzionato il modo di valorizzare il passato nel mondo della moda. Ora, la sua storia diventa un film che ripercorre il suo percorso innovativo e visionario.

V isionario, geniale, precursore. Angelo Caroli ha cambiato radicalmente il modo in cui guardiamo agli abiti del passato. Quando la parola “vintage” non esisteva ancora e l’usato era visto con sospetto, se non con ostilità, lui già selezionava, conservava e catalogava. Oggi A.N.G.E.L.O., nessun acronimo, i puntini come vezzo, è il magico universo fondato da Caroli: oltre 150mila capi d’archivio e più di 70mila pezzi pronti alla vendita, punto di riferimento internazionale non solo per appassionati, ma soprattutto per uffici stile, maison, musei e scuole di moda. Questa storia tutta italiana, con radici e cuore a Lugo di Romagna, sta per diventare anche un documentario, Angelo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ha puntato sul riciclo prima che diventasse una moda, ma da lui i vestiti usati erano freschi di bucato. Ne ha in archivio 150mila, dai jeans anni Venti al pezzo unico Chanel. E ora la sua storia diventa un film

Leggi anche: A Kim Kardashian importa poco che la sua serie tv, "All's Fair", sia un flop. Storia di una donna che ha puntato tutto sul suo nome

Leggi anche: Spettacolo in lutto, se ne va una leggenda: “Ha scritto un pezzo di storia in Italia”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Si parlerà di crisi nel riciclo della plastica in Italia nella puntata di Report di Domenica 18 gennaio (RaiTre ore 20.40). x.com

Nella nuova puntata di “A scuola di STEM 2” si parla delle ultime scoperte in tema di economia circolare. In questo modello tutti i materiali di scarto vengono considerati come una risorsa attraverso la condivisione, il riuso, la riparazione e il riciclo. Ospiti di que - facebook.com facebook