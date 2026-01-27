In un episodio recente, i Carabinieri di Amalfi sono intervenuti in una situazione di emergenza, riuscendo a negoziare con successo con una persona barricata in casa armata di coltello. L’intervento rapido e professionale ha permesso di evitare escalation e garantire la sicurezza di tutti i presenti. Questo esempio evidenzia l’importanza del corretto intervento delle forze dell’ordine in situazioni di crisi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, con il supporto delle A.P.I. (Aliquote di Primo Intervento) del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salerno e dei Carabinieri Negoziatori, sono intervenuti presso l’abitazione di un uomo di 41 anni del posto che si era barricato in casa da solo, armato di un grosso coltello e rifiutando ogni contatto. L’intervento è scattato nel primo pomeriggio dopo l’allarme lanciato dai familiari. Giunti sul posto, i militari hanno immediatamente messo in sicurezza l’area, richiedendo l’intervento delle unità specializzate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Si barrica in casa armato di coltello: decisivo il negoziato dei Carabinieri

Approfondimenti su Carabinieri Amalfi

Travagliato (Brescia), 21 dicembre 2025 – Questa sera, alle 19, si sono susseguite ore di tensione presso un’abitazione di Travagliato, nel Bresciano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Carabinieri Amalfi

Argomenti discussi: Bonate Sopra, si barrica in auto alla vista degli agenti. In casa 900 grammi di cocaina; Tivoli: barricato in casa minaccia di farsi esplodere, aveva aggredito una commerciante; Vede i poliziotti e si barrica in auto: a casa a Vimercate ha quasi un chilo di cocaina; Bonate Sopra, si barrica in auto alla vista della Polizia. In casa nascondeva 900 grammi di cocaina e 41 mila euro.

Taranto, 31enne si barrica in casa e getta la droga nel water: gli agenti fanno irruzione e lo arrestanoOperazione Alto Impatto a Taranto: arrestato un 31enne per spaccio e denunciato un 65enne per evasione nel quartiere Tamburi. virgilio.it

Spari in strada, 60enne si barrica in casa. Serata di paura in paese con le strade d'accesso chiuse durante la trattativaVIGO DI CADORE (BELLUNO) - Allerta a Vigo nella serata di giovedì 15 gennaio per alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da un 60enne del paese che, dopo essersi barricato in casa per un ... ilgazzettino.it

Si barrica nel ristorante e dà di matto. Arrivano i carabinieri https://ebx.sh/25Bcvs - facebook.com facebook