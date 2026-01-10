Per sfuggire al carcere 19enne si barrica in una stanza e armata minaccia il suicidio | tre carabinieri feriti
A Ugento, una ragazza di 19 anni si è barricata in una stanza, armata di oggetti contundenti e da taglio, minacciando il suicidio durante un intervento dei carabinieri. Tre militari sono rimasti feriti nel tentativo di convincerla a uscire. L'episodio si è verificato nel pomeriggio, creando momenti di grande tensione e preoccupazione nella comunità locale.
UGENTOGIURDIGNANO - Sono stati momenti di alta tensione quelli vissuti ieri pomeriggio a Ugento, dove una 19enne ha impugnato oggetti contundenti e da taglio e si è barricata in camera, decisa a non seguire i carabinieri che avevano il compito di accompagnarla nel penitenziario di Borgo San. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
