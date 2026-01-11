Colli Verdi si allontana di notte da struttura assistenziale | 83enne ritrovata dai carabinieri

Una donna di 83 anni, ospite di una struttura assistenziale a Colli Verdi, in provincia di Pavia, è stata trovata dai carabinieri dopo essersi allontanata nella notte. Infreddolita e confusa, è stata recuperata in buone condizioni. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di rintracciarla e garantire la sua sicurezza. La vicenda evidenzia l'importanza di sistemi di monitoraggio efficaci per la tutela delle persone fragili.

Colli Verdi (Pavia), 11 gennaio 2026 - Infreddolita e un po' confusa, ma salva. Una donna di 83 anni, ospite di una struttura assistenziale in località Valverde, nel comune di Colli Verdi, sulle colline dell'Oltrepò pavese, è stata ritrovata dai carabinieri d opo qualche ora di ricerche. L'anziana, affetta da decadimento cognitivo, si era allontanata dalla struttura assistenziale riuscendo a eluderne la sorveglianza, verso le 5,30 di oggi, domenica 11 gennaio. Appena gli operatori sanitari si sono accorti della sua assenza hanno lanciato immediatamente l'allarme alle forze dell'ordine e sono scattate le ricerche, che hanno tenuto impegnati alcune ore i carabinieri delle Stazioni di Zavattarello e Godiasco, della Compagnia di Voghera.

