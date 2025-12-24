Si allontana da casa dopo litigio coi genitori e scompare | si cerca Cristian Carta in Sardegna
Cristian Carta, 37 anni, è scomparso da Burcei (Cagliari) nella notte tra il 22 e il 23 dicembre dopo un litigio con i genitori. Carabinieri, vigili del fuoco e volontari sono al lavoro per ritrovarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
