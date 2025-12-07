Sgomberato l' ex punto verde qualità occupato abusivamente

Continua a sprofondare nel degrado l'ex punto verde qualità di Villaggio Falcone, in via don Primo Mazzolari. Il 5 dicembre la polizia locale di Roma Capitale e Ama sono intervenute in sinergia per sgomberare un accampamento abusivo. L'ex Heaven a Villaggio FalconeL'area di via Mazzolari è quella. 🔗 Leggi su Romatoday.it

