Sfruttamento rider | Deliveroo sotto accusa per retribuzioni da fame

L'inchiesta che sconvolge il mondo delle consegne a domicilio Il pubblico ministero Paolo Storari ha disposto il controllo giudiziario per caporalato contro Deliveroo Italy, un provvedimento che potrebbe cambiare per sempre il volto del lavoro dei rider in Italia. Al centro dell'indagine ci sono accuse gravissime: sfruttamento sistematico, retribuzioni al di sotto della soglia di povertà e condizioni di lavoro che violano i contratti collettivi nazionali. L'ordinanza del pm si basa su 50 testimonianze raccolte dalla Procura, che descrivono una realtà in cui migliaia di lavoratori operano in condizioni di grave sfruttamento. Secondo il provvedimento, Deliveroo Italy avrebbe approfittato dello stato di bisogno dei rider, garantendo loro retribuzioni non proporzionate al lavoro svolto. In alcuni casi, gli stipendi sarebbero addirittura inferiori fino al 90% rispetto alla soglia di povertà e ai contratti collettivi nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

