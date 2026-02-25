Sfratto esecutivo e disperazione | operaio si toglie la vita prima dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario

La solitudine, le difficoltà economiche, la vergogna di non riuscire più a pagare l’affitto e di non avere una casa davanti ai propri figli. È questo il contesto in cui è maturato il gesto estremo di un operaio bresciano 56enne, Mauro F., senza lavoro residente a Casalmoro, nel Mantovano. L’uomo si è tolto la vita nella sua abitazione poche ore prima dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario che avrebbe dovuto notificargli il terzo sfratto esecutivo per morosità. A fare la tragica scoperta, intorno alle 11 del mattino, è stato lo stesso ufficiale giudiziario. Trovata la porta aperta, è entrato nell’abitazione e ha rinvenuto il corpo dell’uomo. Inutili i soccorsi e l’intervento dei carabinieri: per il 56enne di Leno non c’era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

