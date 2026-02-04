Barricato in casa si toglie la vita prima dello sfratto | le coltellate davanti ai proprietari e all’ufficiale giudiziario

Un uomo si è tolto la vita davanti ai proprietari e all’ufficiale giudiziario, poco prima dello sfratto. Era barricato in casa da giorni, temendo di perdere definitivamente l’appartamento di via Mazzini, nel cuore di Sarzana. Quando i tecnici sono entrati, hanno trovato il corpo senza vita e alcune coltellate. La scena si è svolta in modo improvviso e drammatico, lasciando tutti senza parole.

Sarzana (La Spezia), 4 febbraio 2026 – Era terrorizzato dall'idea di essere sfrattato dall'appartamento da anni occupato nella centralissima via Mazzini. Mercoledì sera, 4 febbraio, quando ha visto arrivare i proprietari della casa accompagnati dall'ufficiale giudiziario si è lasciato andare alla disperazione e si è tolto la vita sferrandosi almeno un paio di coltellate al basso ventre. Una vita difficile. La tragedia ha sconvolto il centro storico di Sarzana poco prima dell'ora di cena. L'uomo, 64 anni, che già in passato aveva manifestato problemi di fragilità, abitava da solo.

