Settore giovanile La Primavera del Grifo centra il tris davanti a Faroni Adamo sblocca e Bellali chiude i conti col Pisa

La squadra Primavera del Grifo ottiene la terza vittoria consecutiva, confermando un buon momento di forma. Davanti a rappresentanti della società e alla guida tecnica, i giovani hanno battuto il Pisa con un risultato di 2-0, grazie alle reti di Adamo e Bellali. La prestazione dimostra la crescita e l’impegno del settore giovanile, che continua a lavorare con costanza e attenzione. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con determinazione.

Arriva la terza vittoria consecutiva per la Primavera biancorossa. Di fronte al presidente Faroni, al dg Borras e all'allenatore Tedesco, i ragazzi di Giorgi batteno con una rete per tempo il quotato Pisa. Perugia in vantaggio alla fine della prima frazione con l'argentino Adamo, abile nello sfruttare una respinta corta del portiere. Nella ripresa i nerazzurri provano ad acciuffare il pari, ma la difesa biancorossa risulta impenetrabile. Nel finale arriva il raddoppio di Bellali, subentrato a Baciocchi, che chiude la gara e consente alla squadra di Giorgi di trascorrere con il sorriso i giorni della sosta, dopo l'ultima scia di risultati positivi.

