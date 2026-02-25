Servizio traghetti dimezzato? Bluferries replica a Musolino | Nessuna diminuzione delle corse nello Stretto

La società, con una nota ufficiale, ha risposto all'allarme lanciato dalla senatrice che ha annunciato la possibilità di presentare un'interrogazione proprio al Senato “Nessuna diminuzione delle corse delle navi di Bluferries in servizio nello Stretto di Messina. Il programma dei mezzi commerciali e dei veicoli privati, consultabile sul sito internet della società, prevede partenze ogni ora per tutte le 24 ore, 365 giorni l’anno, tutti i giorni compresi i festivi, sia dal porto di Villa San Giovanni che da quello di Tremestieri”. Così Bluferries replica alle dichiarazioni della senatrice Dafne Musolino, che ha annunciato la presentazione di un'interrogazione a Palazzo Madama per verificare i disservizi denunciati dagli autotrasportatori locali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

