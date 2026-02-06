Tram aumenta la frequenza delle corse dal 7 febbraio | servizio rafforzato per i pendolieri

Da lunedì, il servizio di tram a Mestre e Marghera riprende a pieno regime. Aumentano le corse per facilitare gli spostamenti di pendolari e residenti. La tramvia rafforza il suo servizio quotidiano, offrendo più opzioni e meno attese.

Il tram, trasporto urbano veloce e fondamentale per la mobilità di chi vive o lavora a Mestre e Marghera, torna a funzionare a pieno regime. A partire dal 7 febbraio 2026, la frequenza delle corse verrà incrementata, con un orario più regolare e una maggiore disponibilità per i pendolieri. La T1, che collega Favaro a Venezia, vedrà una corsa ogni dieci minuti durante l’intero giorno, nei giorni feriali, e ogni 15 minuti nei festivi; la T2, invece, andrà a 10 minuti solo nella fascia mattutina, fino alle 10, e passerà poi a 15 minuti per il resto della giornata. Questo rafforzamento è stato deciso per migliorare il trasporto pubblico locale, rendendolo più efficiente e adatto alle richieste di una città in crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu

