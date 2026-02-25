Servizio Civile Universale Abodi | nuovo bando per 65.964 posti

Il Ministero ha annunciato un nuovo bando per il Servizio Civile Universale, con 65.964 posti disponibili. La causa è l’esigenza di coinvolgere più giovani nelle attività di solidarietà e tutela del territorio. I ragazzi tra i 18 e i 29 anni non compiuti, italiani o stranieri residenti legalmente, possono inviare la candidatura attraverso il portale dedicato. La selezione si basa su requisiti semplici e chiare modalità di partecipazione. I candidati hanno ancora poche settimane per iscriversi.

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il nuovo il Bando annuale di candidatura al Servizio Civile Universale con scadenza il prossimo 8 aprile 2026 alle ore 14.00. Sono 65.964 i posti a bando, dei quali circa 1500 all'estero, in Europa e nei Paesi extra-UE per i quali i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, italiani o stranieri regolarmente residenti, possono candidarsi online. "Oggi abbiamo aperto il Bando per oltre 65mila posti nell'ambito del Servizio Civile Universale in Italia e all'estero, pubblicato sul sito del nostro Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, il secondo più numeroso di sempre per questo istituto.