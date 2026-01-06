Gualdo Tadino apre le scuole il sindaco | Il 7 gennaio in Appennino può capitare di avere basse temperature

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha comunicato che le scuole della città riapriranno mercoledì 7 gennaio. In un messaggio sui social, ha anche ricordato che in Appennino le temperature possono essere basse in questa stagione, invitando a prepararsi di conseguenza. La decisione si inserisce nel consueto calendario scolastico e tiene conto delle condizioni climatiche stagionali.

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, annuncia sui social che mercoledì 7 gennaio le scuole di Gualdo Tadino saranno aperte. "In assenza di neve e di criticità per la viabilità le scuole di ogni ordine e grado domani riapriranno regolarmente in tutto il territorio comunale di.

