La Pianese domenica va in trasferta a Carpi Martey | Vogliamo portare a casa i tre punti
La Pianese si prepara alla trasferta di domenica a Carpi, con l’obiettivo di mantenere il momento positivo. Dopo sei risultati utili consecutivi, i bianconeri di Birindelli affrontano il match contro l’emiliani, reduci da una sconfitta contro la Juventus Next Gen. Martey ha espresso la volontà di conquistare i tre punti, proseguendo così il proprio percorso di continuità in campionato.
Dopo sei risultati utili di fila la Pianese non vuole fermarsi. Domenica i bianconeri di Birindelli saranno di scena a Carpi contro il team emiliano reduce dal ko di sabato contro la Juventus Next Gen. I modenesi condividono con gli amiatini il settimo posto in classifica a quota 26. A parlare da Acquapendente, dove Simeoni & C. si sono allenati per motivi metereologici, l’esterno sinistro Claudio Martey (foto), giunto a Piancastagnaio in estate e per nulla ‘scottato’ dall’impatto con i professionisti. "Abbiamo lavorato per quella vittoria e siamo molto contenti. Vincere fa stare bene durante la settimana – dice il classe 2006 partendo dal successo sull’Ascoli di sabato scorso –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
