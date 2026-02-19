Il Catania diventa proprietario di Torre del Grifo

Il Catania ha acquistato Torre del Grifo, un passo importante per il club. La decisione è stata presa dopo negoziati durati settimane e si è concretizzata oggi alle 12.00, durante un incontro con il notaio Paolo Di Giorgi a Catania. Vincenzo Grella, vicepresidente e amministratore delegato, ha firmato il rogito che ufficializza l’acquisto del centro sportivo, situato alle porte della città. Ora il club potrà gestire direttamente la propria struttura e pianificare nuove strategie di crescita. L’operazione segna un cambiamento significativo per il futuro del Catania.

Passo storico per il Catania. Oggi alle ore 12.00, nello studio del notaio Paolo Di Giorgi a Catania, il Vice Presidente e Amministratore Delegato Vincenzo Grella ha sottoscritto il rogito che sancisce l'acquisizione del centro sportivo Torre del Grifo Village. Con la firma ufficiale, il club rossazzurro diventa proprietario dell'intera struttura e di tutti i beni custoditi al suo interno. Un'operazione che rafforza le fondamenta societarie e restituisce al Catania la sua casa sportiva, luogo simbolo di allenamenti, progetti e ambizioni. Torre del Grifo torna così a essere cuore pulsante del presente e del futuro etneo.