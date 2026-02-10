Catania versato il saldo per l' acquisizione di Torre del Grifo

Questa mattina il Catania ha versato l’ultima quota per prendere il controllo di Torre del Grifo. Il centro sportivo, chiuso ormai da quasi un anno, torna nelle mani del club dopo il fallimento avvenuto il 9 aprile 2022. La società ha dato il via libera all’operazione, ora si aspetta solo l’ufficialità.

Il Catania ha completato in mattinata il versamento del saldo per l’acquisizione di Torre del Grifo, centro sportivo chiuso dal 9 aprile 2022, giorno del fallimento del vecchio club. Il pagamento, effettuato in un istituto di credito cittadino dal vicepresidente Vincenzo Grella insieme ai legali.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Catania Torre del Grifo

