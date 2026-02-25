Serena Brancale si prende Sanremo perché è scoppiata a piangere

Serena Brancale si è lasciata andare alle lacrime sul palco di Sanremo, dopo aver interpretato la sua canzone. La causa è stata l'emozione intensa che ha provato durante la performance davanti al pubblico e alla giuria. Il suo gesto ha catturato l’attenzione di tutti e ha portato a una forte reazione tra gli spettatori. La cantante ha dimostrato quanto la musica possa toccare profondamente, lasciando un segno nel cuore di chi l’ha vista.

Sì, forse il Festival di Sanremo ha trovato la sua favorita numero uno. Momento di commozione sul palco dell'Ariston per Serena Brancale. Al termine della sua esibizione con il brano Qui con me, un pezzo dedicato alla madre scomparsa, l'artista non è riuscita a trattenere le lacrime. Portandosi le mani al volto, visibilmente emozionata, ha poi rivolto un ringraziamento speciale alla sorella: "Grazie a mia sorella Nicole", che per l'occasione ha diretto l'orchestra durante la sua performance. Sui social, telespettatori in delirio per la "Diva", già ribattezzata la "Queen", la regina. Di bianco vestita, abito sensualissimo a fasciarne le forme generose, voce potente con più di un richiamo a Giorgia (e il bel canto, si sa, ha sempre il suo fascino all'Ariston), la Brancale sembra arrivata giusto in temo per incassare quanto incassato in questi mesi con la più ritmata Anima e core, tormentone dello scorso Sanremo diventata anche la "sigla" dei momenti clou di Affari tuoi, nel finale della scorsa stagione.