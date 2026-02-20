Sanremo 2026 Serena Brancale si aggiudica il Premio Lunezia per il miglior testo

Serena Brancale ha vinto il Premio Lunezia a Sanremo 2026 grazie alla qualità letteraria del suo brano “Qui con me”. La cantante ha conquistato la giuria con le sue parole intense e il messaggio sincero. La vittoria arriva dopo aver attirato l’attenzione per la profondità del testo e la semplicità del suo stile. La premiazione si è svolta durante la seconda serata del festival, tra applausi e riconoscimenti.

Serena Brancale si aggiudica il Premio Lunezia per Sanremo 2026 per il valore letterario del brano Qui con me. Il vincitore del Premio Lunezia per Sanremo 2026 è stato ufficialmente reso noto da RaiRadio2. In questa nota la motivazione della scelta della Commissione, a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo. Ad aggiudicarselo è Serena Brancale per l’opera Qui con me. Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, motiva insieme alla giornalista Selene Pascasi, l’indicazione della Commissione del Premio. Alla fine è arrivata la fumata bianca, ritenendo che il testo della canzone di Serena Brancale, oltre ad un interessante profilo contenutistico, abbia sfaccettature e un’armonia di scrittura che lo rendono potenzialmente musical-letterario.🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Serena Brancale si aggiudica il Premio Lunezia per il miglior testo Leggi anche: Serena Brancale riceve il premio Lunezia per Sanremo 2026 Leggi anche: Sanremo 2026, Serena Brancale vince il Premio Lunezia per Qui con Me Sanremo 2026 - Serena Brancale alle prove con l'orchestra Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanremo 2026, Serena Brancale con Qui con me. Il testo della canzone; Serena Brancale a Sanremo 2026 con Qui con me: testo e significato; Qui con me di Serena Brancale – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Sanremo 2026, chi vincerà: quote boom per Serena Brancale. Sanremo 2026: Morgan e Serena Brancale, primo caso e prima vincitriceMorgan rinuncia a duettare sul palco con Chiello. Serena Brancale vince già un premio. Prime news sul Festival di Sanremo 2026. style.corriere.it Testo canzone Qui con me di Serena Brancale a Sanremo 2026 e significato/ Una ballata dedicata alla madreTesto canzone Qui con me di Serena Brancale a Sanremo 2026 e significato: l'artista pugliese dedica a sua madre scomparsa nel 2020 questo brano ... ilsussidiario.net Sanremo 2026, Serena Brancale vince il Premio Lunezia per «Qui con me»: orgoglio pugliese - News x.com Dalla tastiera di Serena Brancale a quella di Dargen D'Amico: i dettagli curiosi della nuova copertina di “TV Sorrisi e Canzoni” - facebook.com facebook