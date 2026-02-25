Sanremo il pianto di Serena Brancale dopo la canzone Qui con me dedicata alla madre – Il video

Serena Brancale si commuove fino alle lacrime dopo aver cantato “Qui con me” a Sanremo, dedicandola alla madre. La causa del suo pianto è l’emozione intensa provata durante l’esibizione, che ha coinvolto anche il pubblico presente. La cantante si lascia andare alle lacrime mentre riceve gli applausi della sala stampa e della platea dell’Ariston. La scena rimane impressa tra i ricordi della serata.

Al termine della sua esibizione al Festival di Sanremo, Serena Brancale si commuove fino alle lacrime, tra gli applausi del pubblico dell’Ariston e della sala stampa. Sul palco ha interpretato Qui con me, brano dedicato alla madre Maria, scomparsa nel 2020. In un’intervista a Open aveva spiegato che sarebbe tornata al Festival «per dedicare una lettera a una persona che mi manca, e ci ho messo sei anni per arrivare a questa consapevolezza». Completamente diverso dall’anno scorso, quando aveva portato Anema e core, trasformato in una hit grazie al palco del teatro ligure, questo pezzo rappresenta un omaggio intenso e carico di emozione, vissuto in prima persona dall’artista ma capace di toccare profondamente anche chi ascolta. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo 2026, la voce di Pippo Baudo apre il Festival. Conti: «Questo è il primo senza di lui». Olly emoziona l’Ariston, l’ingresso di Pausini – Il videoIl direttore artistico ha dato il via alla kermesse canora con l'omaggio al conduttore Rai scomparso il 16 agosto dello scorso anno. Gli aggiornamenti ... open.online

Nelle prime cinque posizioni nella classifica provvisoria ci sono, in ordine casuale, Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez & Masini. La decisione è frutto del voto della Sala Stampa, Tv e Web. #Sanremo2026 #skytg24 facebook

