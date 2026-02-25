Perché è scoppiata in lacrime Sanremo 2026 Serena Brancale piange dopo l’esibizione | si scopre il motivo

Serena Brancale si è lasciata andare alle lacrime dopo la sua esibizione a Sanremo 2026, a causa di una forte emozione accumulata durante il palco. La cantante si è sentita sopraffatta dal momento e da una sensazione di insicurezza, che l’ha portata a piangere in pubblico. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, che hanno visto una artista umana e fragile in un momento di grande tensione.

C'era grande attesa intorno a Serena Brancale alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Dopo le prove generali il suo nome circolava con insistenza tra i giornalisti accreditati e, secondo gli scommettitori, era lei la favorita per sorprendere l'Ariston. Le aspettative erano altissime, alimentate dal passaparola su Qui Con Me, un brano definito tra i più intensi e raffinati di questa edizione della kermesse. Quando le luci del Teatro Ariston si sono abbassate e la cantante barese ha iniziato a cantare, l'impressione è stata immediata: la voce era sicura, potente, capace di sfumature delicate e controllate.

Serena Brancale si prende Sanremo, perché è scoppiata a piangereSerena Brancale si è lasciata andare alle lacrime sul palco di Sanremo, dopo aver interpretato la sua canzone.

Sanremo 2026, Serena Brancale commuove l’Ariston: conclude Qui con me in lacrimeSerena Brancale ha portato emozione sul palco dell’Ariston con la sua interpretazione di “Qui con me”, dopo aver avuto un momento di forte commozione.

Sanremo 2026 - Serena Brancale alle prove con l'orchestra

Arisa con "Magica Favola", Fulminacci con “Stupida Sfortuna”, Serena Brancale con “Qui con me”, Ditonellapiaga con “Che Fastidio!” e Fedez e Masini con “Male Necessario” sono le prime cinque canzoni della classifica provvisoria della prima serata in cui ha - facebook.com facebook

Serena Brancale commuove Sanremo con “Qui con me”, dedicata alla madre Maria x.com