Serena Brancale e la promessa alla madre | a Sanremo canta l’assenza che diventa voce

C’è un filo sottile che lega il palco dell’ Ariston a una casa piena di musica, risate e spartiti sparsi sul tavolo. È un filo che passa attraverso la memoria e attraversa il dolore senza spezzarsi. Serena Brancale lo tiene stretto ogni volta che sale su un palco, ma a Sanremo quel legame diventa quasi visibile, come se tra le luci e l’orchestra ci fosse anche un posto riservato a chi non c’è più. Il suo volto, così simile a quello della madre, racconta una storia che non è soltanto artistica ma profondamente familiare. Una storia fatta di incoraggiamenti, studio, sacrifici e sogni coltivati insieme. Perché dietro la cantante pugliese c’è sempre stata una donna che credeva nella musica come linguaggio di vita. E oggi quella presenza continua a vibrare in ogni nota. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche:

Sanremo 2026, Serena Brancale piange dopo la canzone sulla madre Maria De Filippis davanti alla sorella Nicole

Sanremo 2026, Serena Brancale canta Qui con me. Testo e di cosa parla la canzone

Serena Brancale: Una dedica alla sua Mamma a Sanremo 2026

Temi più discussi: Sanremo 2026, Serena Brancale chi è: dagli esordi alla morte della mamma. Testo e significato del brano 'Qui con me'; Serena Brancale al Festival di Sanremo 2026, chi è la sorella Nicole che dirige l'orchestra; Sanremo 2026, Serena Brancale con Qui con me. Il testo e la recensione della canzone; Significato della canzone di Serena Brancale: Qui con me a Sanremo 2026.

Serena Brancale, chi era la mamma: la morte e il dolore nella canzone a SanremoUn momento catartico per Serena Brancale, che trasforma il suo dolore in musica: tutto sul ricordo della madre scomparsa, la canzone che porta a Sanremo e il ruolo della sorella. libero.it

Serena Brancale canta Qui con me a Sanremo 2026: il testo e il significato della canzoneSerena Brancale Qui con me in gara al Festival di Sanremo 2026: testo e significato del brano in lizza per la vittoria della kermesse. superguidatv.it

Serena Brancale torna al Festival di Sanremo: l'anno scorso ha fatto ballare con Anime e Core, quest'anno ha fatto commuovere con 'Qui con me'. «Mi sono liberata da un'emozione fortissima che tenevo per me ed è bello sia arrivata a tutti: ieri è finita la perfor - facebook.com facebook

Perché Serena Brancale ha pianto sul palco dell'Ariston x.com