Serena Brancale torna a Sanremo con una versione più intima di sé stessa. La cantante, nota per il suo stile libero e ironico, si esibisce sul palco del Teatro Ariston con la canzone

C’è una nuova Serena Brancale che arriva a Sanremo 2026. Dopo essersi fatta conoscere dal grande pubblico con un’attitudine libera, ironica e profondamente legata alle sue radici musicali, la cantante arriva ancora una volta sul palco del Teatro Ariston mostrando una parte diversa e più intima di sé. Un ritorno che segna uno spostamento netto: dall’irriverenza a un racconto necessario attraverso Qui con me, una canzone che nasce dalla perdita di un legame profondo a cui, oggi, vuole dare voce. Serena Brancale, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”. Qui con me non nasce per Sanremo. Nasce dopo, quando qualcosa manca. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, Serena Brancale canta Qui con me. Testo e di cosa parla la canzone

Sanremo 2026 vede Arisa protagonista con la canzone

A Sanremo 2026, Patty Pravo torna sul palco con la canzone

A Sanremo 2026 con una lettera a mia madre che non c’è più. Ci ho messo sei anni, ma è una ferita aperta: così Serena BrancaleCon Qui con me la cantante porta sul palco una ballad dedicata alla madre scomparsa: Una ferita ancora aperta ... ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, Serena Brancale: Porto con orgoglio un brano dedicato a mia mammaLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026, Serena Brancale: 'Porto con orgoglio un brano dedicato a mia mamma' ... tg24.sky.it

«Torno a Sanremo solo con la mia voce, senza maschere: canterò per mia madre»: «Qui con me» e il festival «intimo» di Serena Brancale x.com