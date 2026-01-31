Sanremo 2026 Serena Brancale canta Qui con me Testo e di cosa parla la canzone
Serena Brancale torna a Sanremo con una versione più intima di sé stessa. La cantante, nota per il suo stile libero e ironico, si esibisce sul palco del Teatro Ariston con la canzone
C’è una nuova Serena Brancale che arriva a Sanremo 2026. Dopo essersi fatta conoscere dal grande pubblico con un’attitudine libera, ironica e profondamente legata alle sue radici musicali, la cantante arriva ancora una volta sul palco del Teatro Ariston mostrando una parte diversa e più intima di sé. Un ritorno che segna uno spostamento netto: dall’irriverenza a un racconto necessario attraverso Qui con me, una canzone che nasce dalla perdita di un legame profondo a cui, oggi, vuole dare voce. Serena Brancale, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”. Qui con me non nasce per Sanremo. Nasce dopo, quando qualcosa manca. 🔗 Leggi su Dilei.it
