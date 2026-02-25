sanremo 2026 serena brancale piange dopo la canzone sulla madre maria de filippis davanti alla sorella nicole

Serena Brancale si commuove e piange durante la sua esibizione a Sanremo 2026, dopo aver dedicato una canzone alla madre Maria De Filippis. La cantante si lascia trasportare dall’emozione di fronte alla sorella Nicole, che le sta accanto. La scena crea grande commozione tra il pubblico presente in sala. La madre di Serena, in ascolto, si asciuga le lacrime tra gli applausi. La performance resta impressa come uno dei momenti più intensi della serata.

Al via il Festival di Sanremo 2026, la cui prima serata è iniziata con le esibizioni di tutti e 30 i Big in gara. Tra i brani più acclamati dal pubblico, in sala e a casa, c’è Qui con me, la canzone che Serena Brancale ha dedicato alla madre, morta nel 2020 a causa di una grave malattia. La cantante, che si è esibita sulle note dell’orchestra diretta dalla sorella Nicole, non è riuscita a trattenere l’emozione al termine della performance. Serena Brancale, la canzone a Sanremo 2026 Serena Brancale è già tra i favoriti al Festival di Sanremo 2026. La cantante pugliese si è guadagnata il terzo posto nella classifica parziale della prima serata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Arisa con "Magica Favola", Fulminacci con “Stupida Sfortuna”, Serena Brancale con “Qui con me”, Ditonellapiaga con “Che Fastidio!” e Fedez e Masini con “Male Necessario” sono le prime cinque canzoni della classifica provvisoria della prima serata in cui ha - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Prima 'classifica' del Festival: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini. Ma è una classifica provvisoria, senza ordine di piazzamento, frutto del voto della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. #Radio1 @SanremoR x.com