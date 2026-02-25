Serena Brancale commuove Sanremo con Qui con me dedicata alla madre Maria

Serena Brancale ha fatto commuovere il pubblico di Sanremo interpretando “Qui con me”, una canzone dedicata alla madre Maria. La causa dell’emozione deriva dalla sincerità del suo racconto e dalla semplicità dell’esibizione. La cantante ha scelto di condividere un momento intimo sul palco, catturando l’attenzione di molti spettatori. La sua performance ha lasciato un segno tra il pubblico presente in sala e chi ha seguito lo spettacolo da casa.

Favorita dai bookmakers per la vittoria finale, Serena Brancale ha emozionato il palco dell'Ariston con la sua Qui con me. Ballad potente e perfetta per la sua grande vocalità che la cantautrice pugliese ha scritto per la madre Maria. Musicista italo-venezuelana scomparsa all'improvviso sei anni fa. Una canzone applauditissima dal pubblico che certifica la poliedricità della cantante di Anema e Core.