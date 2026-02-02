Serena Brancale a Sanremo 2026 con Qui con me | Quest’anno porto solo la verità Canto per mia madre

Serena Brancale torna a Sanremo e questa volta porta sul palco una canzone dedicata a sua madre. Dopo il successo dello scorso anno con “Anema e Core”, la cantante decide di presentarsi senza artifici, con solo la sua voce e la sua storia. Porta un messaggio sincero e diretto, senza filtri, e dice di voler raccontare la verità. La sua esibizione al Teatro Ariston si preannuncia intensa e personale.

Serena Brancale torna a Sanremo e lo fa con una canzone dedicata a sua madre. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno con il brano "Anema e Core", Brancale sceglie questa volta di calcare il palcoscenico del Teatro Ariston privandosi di qualsiasi maschera, portando solamente la sua voce, la sua storia e il rapporto con sua madre. Festival di Sanremo 2026: Serena Brancale porta sul palco una dedica a sua madre con "Qui con me". Durate la conferenza stampa, Serena Brancale racconta: «Undici anni fa ero al Festival di Sanremo per la prima volta: ero molto più incosciente. L'anno scorso invece è stata una festa, un ritorno sereno dopo dieci anni, con Anema e Core, portando una parte di me.

